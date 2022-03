30 de ani de existenta pentru Consiliul Judetean Arad

Consiliul Judetean va aniversa in aceasta primavara 30 de ani de existenta. Cu aceasta ocazie, in perioada 9-22 mai, va avea loc o serie de evenimente care sa puna in valoare prezenta Consiliului Judetean in viata comunitatii aradene."De la proiectele de modernizare a drumurilor judetene, la construirea de poduri peste Mures, modernizarea sistemului de sanatate publica, respectiv a Spitalului Judetean, construirea de spitale noi, sustinerea invatamantului special, finantarea unor activitati si ... citeste toata stirea