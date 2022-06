30 de migranti ascunsi intr-un TIR, la Nadlac II

Politistii de frontiera de la Nadlac II au depistat treizeci de cetateni din Bangladesh si Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu polistiren.In cursul zilei de ieri, in jurul orei 15.45, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, aflat la volanul unui automarfar inmatriculat in Romania. Acesta transporta, conform ... citeste toata stirea