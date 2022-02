32 de bilete cu suprataxa, in urma unor controale mixte ale CTP si Politiei Locale

In ultimele patru zile, echipe mixte alcatuite din politisti locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Arad si angajati ai Companiei de Transport Public Arad, au demarat controale in oras in mijloacele de transport urbane (tramvaie si autobuze) si, de asemenea in autobuze care circula pe trasee preurbane."Actiunile s-au desfasurat atat la orele diminetii cat si dupa-amiaza, procedandu-se la legitimarea si sanctionarea persoanelor in cazul carora s-au constatat incalcari ale actelor ... citeste toata stirea