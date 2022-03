32 de migranti ascunsi in TIR-uri, depistati la Nadlac II

Politistii de frontiera de la Nadlac II au depistat 32 de migranti provenind din diferite state din Africa si Asia care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare.In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din tara, un cetatean turc, respectiv un bulgar, ambii conducand ansambluri rutiere inmatriculate in Turcia si Bulgaria. Soferii transportau, conform ... citeste toata stirea