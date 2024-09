34 de migranti sirieni, opriti la frontiera cu Ungaria

Politistii de frontiera de la punctele rutiere Nadlac si Nadlac II au depistat 34 de cetateni din Siria care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in patru TIR-uri si doua autoturisme.In acest sfarsit de saptamana, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din tara, trei cetateni turci si doi romani, aflati la volanul unor ansambluri rutiere inmatriculate in Turcia, precum si a unor ... citește toată știrea