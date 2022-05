37 de pakistanezi si indieni ascunsi intr-un TIR, la Nadlac

Politistii de frontiera de la Nadlac II au depistat treizeci si sapte de cetateni din Pakistan si India care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu caserole de plastic.De asemenea, in cadrul unor actiuni desfasurate pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac au depistat paisprezece cetateni straini, ascunsi intr-un imobil situat in apropierea frontierei.In ... citeste toata stirea