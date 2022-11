38 de copii internati la Pediatrie, in ultimele 72 de ore

ARAD. Afectiunile respiratorii de sezon incep sa isi faca tot mai simtita prezenta in randul copiilor, spun reprezentantii Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad. In cadrul Sectiei Clinice Pediatrie II, doar in ultimele 72 de ore, au necesitat internare 38 de copii, mai bine de jumatate dintre ei prezentandu-se in Unitatea de Primire Urgente cu afectiuni respiratorii de sezon."In conditiile epidemiologice ale sezonului rece, numarul de internari in Sectia Clinica Pediatrie II a crescut ... citeste toata stirea