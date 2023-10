ARAD. Judecatoria Arad l-a condamnat pe barbat la patru ani de inchisoare pentru vatamare corporala. Conform sentintei de pe 13 octombrie, Judecatoria Arad "condamna inculpatul Ciocoiu Daniel-Teodor, in prezent arestat preventiv in Penitenciarul Arad, la pedeapsa de - 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala". Din aceasta pedeapsa se vor scadea zilele petrecute in arest - de pe 14 aprilie pana la ramanerea definitiva a sentintei. Instanta a decis totodata ca "admite ... citeste toata stirea