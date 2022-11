4000 de euro pentru un permis de conducere fals

Politistii de frontiera din PTF Nadlac au depistat un bulgar care conducea un autoturism in baza unui permis de conducere fals.Ieri, 10.11.2022, in jurul orei 14.10, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, un cetatean bulgar, in varsta de 18 de ani, la volanul unui autoturism. La controlul specific, tanarul a prezentat pe langa documentele de identitate si un permis de conducere cu insemnele autoritatilor din Cipru.Cu ocazia ... citeste toata stirea