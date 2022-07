41 de migranti, gasiti de politistii de frontiera aradeni in mai multe camioane

Politistii de frontiera aradeni de la Varsand si Nadlac II au depistat 41 de cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei automarfare incarcate cu detergent, euro paleti si biciclete.In ultimele 24 de ore, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera pe sensul de iesire din tara doi cetateni romani, aflati la volanul unor ansambluri rutiere inmatriculate in Romania. Soferii ... citeste toata stirea