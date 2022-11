43 migranti ascunsi in doua automarfare la granita de Vest

Politistii de frontiera aradeni si bihoreni au depistat 43 de migranti de origine afro-asiatica, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua mijloace de transport incarcate cu seminte de floarea soarelui si mase plasice, cu scopul de a ajunge in diferite state din vestul Europei.In data de 15.11.2022, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean din Republica Moldova, ... citeste toata stirea