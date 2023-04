La Nadlac II, politistii de frontiera au depistat, ascunsi intr-un automarfar ce transporta profile metalice, cincizeci si doi de migranti din diverse state afro-asiatice care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.Ieri seara, 17.04.2023, in jurul orei 23:10, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean turc in varsta de 38 de ani. Barbatul conducea un ansamblu rutier inmatriculat ... citeste toata stirea