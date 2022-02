77 de milioane in 2022, pentru investitii, din excedentul bugetar

Consilierii judeteni au aprobat, in sedinta de astazi, alocarea a peste 77 de milioane de lei, fonduri provenite din excedentul bugetar al institutiei, pentru realizarea unor investitii si pentru unele proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile (cofinantare a unor proiecte europene)."Excedentul bugetar se dovedeste o sursa importanta de finantare sau cofinantare a unor investitii derulate de catre Consiliul Judetean Arad. Sunt cuprinse, in aceste finantari, toate domeniile aflate in ... citeste toata stirea