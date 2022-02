86 de adaposturi pentru aradeni, in cazul unui atac aerian

ARAD. "Razboiul este iminent", este fraza pe care o auzim des in ultimele zile, pe fondul tensiunilor in crestere intre Rusia si Ucraina. "Va veni razboiul si in Romania?", este intrebarea care vine firesc in acest context. Autoritatile romane, prin vocile ministrilor, spun ca razboiul nu va ajunge pana in Romania. Chiar si asa, chiar daca tara noastra nu va fi implicata intr-un conflict armat, populatia trebuie sa stie care sunt pasii care sunt necesari a fi urmati in cazul unui atac aerian. ... citeste toata stirea