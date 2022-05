9 Mai - Consiliul Judetean sarbatoreste Ziua Independentei si Ziua Europei

In cadrul evenimentelor prilejuite de implinirea a 30 de ani de la infiintarea Consiliului Judetean, ziua de 9 Mai reprezinta un reper aparte. Pentru a omagia aceasta data-referinta in istoria Romaniei, Consiliul Judetean organizeaza mai multe manifestari culturale si educative."9 mai reprezinta o zi speciala in Istoria Romaniei si in cea a Europei. Independenta si prezenta in marea familie a Uniunii Europene reprezinta doua borne istorice importante pentru noi, ca natiune si ca tara. Cu acest ... citeste toata stirea