989 de misiuni ale pompierilor militari aradeni in luna septembrie

In luna septembrie a acestui an, pompierii militari au actionat pentru gestionarea optima a celor 989 de situatii de urgenta produse la nivelul judetului Arad. Cele mai multe interventii au constat in asistenta medicala, echipajele SMURD actionand in cazul a 806 de solicitari.Asigurarea asistentei medicale de tip SMURD a fost repartizata astfel:* Detasamentul de Pompieri Arad - 530;* Detasamentul de Pompieri Ineu - 157;* Detasamentul de Pompieri Sebis - 68;* Sectia de Pompieri Barzava - 51. ... citește toată știrea