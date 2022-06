A fost Cupa UVVG la cros

Deputatul liberal aradean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic, sustine ca a votat astazi un document care va incuraja comunitatile locale sa se implice in sustinerea activitatilor din scoli legate de mediu, astfel incat "Saptamana verde" sa nu ramana intre peretii clasei."Incepand cu viitorul an scolar, 2022 - 2023, se va introduce in scoli *Saptamana verde*, avand ca obiectiv educatia pentru mediu. Din aceasta perspectiva, am votat in sedinta de plen a Camerei ... citeste toata stirea