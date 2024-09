A fost deschisa procedura de insolventa a firmei PAB Romania

Pe rolul Tribunalului Arad, au fost inregistrate doua dosare care vizeaza procedura de insolventa pentru PAB Romania, firma omului de afaceri Sandu Ion. Amintim ca este vorba despre firma care construieste podul peste Mures in continuarea strazii Andrei Saguna.Dosarele au fost inregistrate la Tribunalul Arad, in luna februarie, respectiv iunie a acestui an.PAB Romania este una dintre cele mai mari firme din Arad, deschisa acum 31 de ani.Potrvit listafirme.ro, PAB Romania are o cifra de ... citește toată știrea