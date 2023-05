Pe sectorul de cautare Periam-Igris, pe raul Mures, a fost descoperit trupul unei persoane de sex masculin. Aceasta urmeaza a fi extrasa si identificata. Misiunea este in dinamica.Va reamintim ca la data de 30.04.2023, in jurul orei 20:25, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "BANAT" al judetului Timis a fost anuntat despre producerea unui eveniment pe raul Mures, in localitatea Periam Port. La sosirea pompierilor la locul evenimentului s-a constatat ca o barca, in care se aflau 12 ... citeste toata stirea