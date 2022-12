A fost publicat Ghidul pentru Promovarea celor 12 rute turistice/culturale din cadrul Componentei 11 - PNRR

Potrivit deputatului liberal aradean Glad Varga, vicepresedintele Comisiei pentru antreprenoriat si turism, Ghidul pentru apelul de proiecte aferent Investitiei 1 - Promovarea celor 12 rute turistice/culturale din cadrul Componentei 11 - PNRR a fost publicat pentru consultare publica."Acesta se adreseaza tuturor proiectelor si solicitantilor inclusi in rutele turistice/culturale ce vor fi selectati in vederea restaurarii in urma derularii etapei a III-a de selectie obiective, ... citeste toata stirea