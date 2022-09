A fost pusa piatra de temelie a primului parc de retail din Romania apartinand AFI Europe; ce branduri vor veni la Arad (FOTO)

Reprezentantii AFI Europe impreuna cu Primaria Arad au pus piatra de temelie a primului parc de retail modern care va fi construit in centrul orasului. De altfel, AFI Arad va fi primul parc comercial dezvoltat de AFI Europe in Romania. Anterior, compania a dezvoltat trei centre comerciale de mari dimensiuni in Bucuresti, Brasov si Ploiesti.Viitorul parc de retail va ocupa o suprafata construita de 30.600 de metri patrati, pe un teren cu un perimetru total de 79.900 de metri patrati. Suprafata ... citeste toata stirea