ARAD. Inca de vineri, 26 mai, cand a avut loc "masacrarea" unuia dintre cei mai impunatori copaci din Parcul Eminescu, in mediul online au inceput sa circule imagini si critici legate de decizia Primariei. Sensibilitatea civica a aradenilor pe acest subiect e destul de ridicata dat fiind ca nu e prima data cand Parcul Eminescu se afla in atentia administratiei locale pentru... "reamenajare".Demersurile anterioareSa ne amintim ca in urma cu aproximativ opt ani, primarul de atunci al Aradului, ... citeste toata stirea