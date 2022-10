A inceput curatenia de toamna; vezi care este programul de colectare a deseurilor vegetale de la gospodariile din municipiu

Primaria anunta ca odata cu demararea Programului de Curatenie Generala de Toamna, pe 17 octombrie, desfasoara si Campania de colectare gratuita a deseurilor vegetale de la gospodariile individuale si asociatiile de proprietari din municipiul Arad."Abandonarea si eliminarea necorespunzatoare a deseurilor sunt fapte sanctionate de prevederile legale in vigoare. In aceeasi masura, incendierea sau ingroparea oricarui tip de deseu si/sau substanta sau obiect sunt interzise. Astfel, in vederea ... citeste toata stirea