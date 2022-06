A incercat sa iasa din tara cu un VW cautat de autoritatile din Germania

NADLAC. "Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au descoperit un autoturism marca Volkswagen Tiguan, in valoare de 16.800 de euro, cautat de autoritatile din Germania. In data de 29 iunie, in jurul orei 19.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, in varsta de 43 de ani, conducand un autoturism marca Volkswagen Tiguan. La controlul de ... citeste toata stirea