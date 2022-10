A murit artistul plastic Onisim Colta

Onisim Colta s-a nascut in data de 10 iunie 1952, in localitatea Baia Sprie, Maramures. A absolvit Academia de Arte Vizuale "Ion Andreescu" din Cluj-Napoca, sectia pictura, in clasa prof. Paul Sima, in anul 1976. A obtinut, in anul 2006, titlul de Doctor in Arte Vizuale - Universitatea de Arte si Design, Cluj Napoca, cu Summa cum laude. A efectuat timp de cinci ani un stagiu de perfectionare profesionala post-universitara, in cadrul Centrului Special de Perfectionare Profesionala Bucuresti, pe ... citeste toata stirea