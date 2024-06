A murit dupa ce a cazut cu bicicleta, pe dealul de la Siria

Evenimentul tragic s-a petrecut pe 23 iunie, duminica, insa a fost anuntat de catre cei de la Inspectoratul de Politie Judetean Arad abia pe 25 iunie. In cadrul bilantului activitatilor din minivacanta de Rusalii, politistii aradeni au trecut in revista si evenimentul petrecut la Siria:"Din nefericire, in ziua de 23 iunie a.c., a ... citește toată știrea