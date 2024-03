A murit Maria Aiftincai, creatoarea Muzeului etnografic de la Vladimirescu

Maria Aiftincai, creatoarea Muzeului etnografic de la Vladimirescu a trecut in eternitat. Trista veste a fost facuta publica de scriitoarea Florica R. Candea, pe grupul de Facebook Salon Cultural Gutenberg."O veste care a zguduit Aradul si nu numai la ceas de seara si vecernii(in drumurile mele ,nefiind in Arad,sunt sfasiata de putere si impietrita de durere ).S -a mutat intr-o stea(in urma unui AVC) Doamna Maria Aiftincai (1951 Gramesti,Bucovina -2024,Arad)Unica in ... citește toată știrea