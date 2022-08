A murit Mihail Gorbaciov, fostul presedinte al URSS. A fost liderul care a acceptat prabusirea blocului comunist

Mihail Gorbaciov, ultimul lider sovietic, a murit marti seara, la varsta de 91 de ani, la Spitalul Clinic Central din Moscova.Laureat al Premiului Nobel pentru Pace in 1990, Mihail Gorbaciov a initiat liberalizarea economica, culturala si politica a Uniunii Sovietice. In perioada activitatii sale ca sef de stat si sef al PCUS in Uniunea Sovietica, au avut loc schimbari care au afectat intreaga lume si au devenit rezultatul urmatoarelor evenimente istorice: o incercare pe scara larga de ... citeste toata stirea