A nins in Arad. Utilajele de deszapezire, in actiune

ARAD. Asa dupa cum prognozau meteorologii, vineri a inceput sa ninga (si) in judetul Arad. Chiar si in municipiu s-a asezat un strat usor de zapada inca de la orele dupa-amiezii, insa s-a topit destul de rapid, iar spre seara ninsoarea s-a transformat in ploaie.In judet, insa, in special din zonele deluroase si muntoase, mai multe localitati au fost acoperite de zapada. Administratiile locale au scos la treaba utilajele de deszapezire pentru a curata drumurile si a imprastia material ... citeste toata stirea