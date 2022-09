A plecat dintre noi ziaristul Florin Matei!

ARAD. O veste trista s-a rostogolit, miercuri dupa-masa, cu repeziciune printre marea familie a gazetarilor sportivi din Arad, dar si din judetele invecinate. Ne-a parasit Florin Matei, unul din jurnalistii cu vechi state de serviciu din sportul aradean si nu numai, pentru care "Fotbal Vest" a fost "casa " din ultimii ani. O penita care a scris si in paginile ziarului "Adevarul" in anii 90, pe vremea cand sectia Sport era coordonata de regretatul Alevandru Chebeleu.Nascut in satul Criscior de ... citeste toata stirea