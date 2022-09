A sunat primul clopotel al anului scolar 2022-2023; care este mesajul transmis cu acest prilej de inspectorul scolar general Marius Gondor (FOTO)

Noul an scolar a inceput mai devreme decat in alti ani si cu o structura modificata complet. Peste 63 de mii de elevi din judet s-au reintors astazi in banci sau au pasit pentru prima data, cu emotie, intr-o sala de clasa.Toate unitatile de invatamant au organizat festivitati de deschidere, elevii claselor pregatitoare fiind principalii protagonisti. Astfel, la Colegiul National "Preparandia - Dimitrie Tichindeal" au fost intampinati cu baloane colorate, iar dupa ce au fost condusi in clase ... citeste toata stirea