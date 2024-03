Academicianul Leon Danaila, Doctor Honoris Causa al UVVG "Un om, un destin, o viata"

10 martie 2024. A fost o seara superba la Filarmonica Arad. La distanta de un an de la prima editie "Dialoguri universitare by UVVG", invitatul lui George Grigoriu, academicianul Leon Danaila a electrizat publicul prin prezenta sa. S-au spus povesti de viata, viata profesionala si experienta de-o viata a celui care, de mai bine de jumatate de secol, este un reper in neurochirurgia mondiala, avand o cariera in neurochirurgie de peste 60 de ani.Leon Danaila a publicat 63 de carti si 418 lucrari ... citește toată știrea