Accident cauzat de consumul de alcool

In seara zilei de ieri, 31 martie 2022, un barbat de 59 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe strada Eftimie Murgu din municipiu, a intrat in coliziune cu o autoutilitara parcata pe partea dreapta a partii carosabile. In urma accidentului, conducatorul autoturismului si pasagera, o femeie de 32 de ani, din judetul Covasna, au fost raniti usor. Testarea cu aparatul alcooltest a barbatului a indicat o imbibatie alcoolica de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat, acestuia fiindu-i