In dupa-amiaza zilei de vineri, 15 Iulie, in jurul orei 14,00, conducatorului unui autoturism Dacia, care traversase podul de la Subcetate, circuland in directia Micalaca, la un moment i s-a deschis brusc o usa din spate, asa ca a oprit masina pe avarii, numai ca in momentul imediuat urmator s-a pomenit plesnit in partea din spate a autoturismului de o motocicleta condusa de un barbat in varsta de ... citeste toata stirea