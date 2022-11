Accident cu o victima la Pecica. Unul dintre soferi a fost prins fara permis

Neacordarea de prioritate este cauza unui accident produs, aseara, in orasul Pecica. Un barbat de 25 de ani, din judetul Mures, care se deplasa pe o strada din Pecica, a patruns pe DN7, intrand in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 52 de ani, din judetul Arad, si al carui autoturism a ricosat in autoturismul unui aradean de 42 de ani, care se deplasa regulamentar.Asadar, politistii orasului Pecica au fost sesizati, in seara zilei de ieri, 16 ... citeste toata stirea