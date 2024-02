Accident cu o victima, la RAR

Doua masini s-au ciocnit azi, in zona RAR.Victima, de 70 ani, conducator auto, prezinta traumatism hemitorace anterior drept si traumatism abdominal.Victima este transportata la UPU-SMURD de la Spitalul Judetean Arad.Azi, in jurul orei 06.40, politistii Biroului Rutier au fost sesizati despre un eveniment rutier.Din primele cercetari a reiesit ca, un barbat de 70 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Aurel Vlaicu, a ... citește toată știrea