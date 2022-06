In dimineata zilei de azi, 21 Iunie 2022, in jurul orei 6.10, politistii Biroului de Politie Autostrada A1 Nadlac-Deva au fost sesizati despre un eveniment rutier, in zona PTF Nadlac II.Din primele cercetari, s-a stabilit ca un barbat de 48 de ani, din Arad, in timp ce conducea un microbuz pe A1, a intrat in coliziune cu un ansamblu rutier, care era in asteptare pentru a trece frontiera, pe ... citeste toata stirea