Accident cu Renault alb contra tramvai negru la Podgoria

Miercuri, 11 Ianuarie, la orele amiezii, in sensul giratoriu de la Podgoria a avut loc un accident intre un tramvai (desigur, negru, 13 Barat) condus de catre un vatman cu frica de cele sfinte si un Renault, condus de o femeie, crestina si dansa.Renalut-ul, care ofera servicii medicale la domiciliu (injectii, perfuzii, pansamente), a intrat altan (perpendicular) in tramvai, cu atata pasiune incat, in urma impactului, el (autoturismul) este cel ce a avut nevoie de "servicii medicale"!Si care ... citeste toata stirea