ARAD. Clipe de groaza vineri, in reprezentanta Registrului Auto Roman Arad. Un angajat al institutiei a fost transportat de ambulanta la Spitalul Judetean Arad, dupa ce piciorul i-a fost prins intr-o instalatie de verificare a franelor. Respectivul inspector, in varsta de 39 de ani, verifica un autovehicul pe standul specific din RAR, iar, intr-un moment de neatentie, ar fi calcat pe tamburul cu smirghel care verifica sistemul de franare al masinilor. In acel moment, piciorul lui a fost ... citeste toata stirea