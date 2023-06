Un autoturism Alfa Romeo Giulietta condus de un barbat in varsta se putea transforma foarte usor intr-o arma mortala, astazi, cu putin inainte de ora 12.Potrivit martorilor, masina care venea dinspre strada Horia ar fi fortat trecerea in intersectie, a lovit un Audi apoi a ricosat pe trotuar, lovind o femeia care de afla pe o banca in fata Primariei. Atat femeia, ... citeste toata stirea