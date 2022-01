Accident in lant pe Autostrada A1, in apropiere de Vama Nadlac. Vizibilitatea in trafic este redusa

Duminica dimineata, pe autostrada A1, in apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II, a avut loc un accident intre mai multe autoturisme. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A1 Deva-Nadlac, kilometrul 582, in apropierea localitatii Nadlac, judetul Arad, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocamion. La scurt timp, in aceeasi zona, s-a produs o tamponare in lant in care au fost implicate ... citeste toata stirea