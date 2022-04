Accident in lant pe autostrada Deva-Nadlac. Sase masini implicate, trei morti si mai multi raniti

Potrivit IPJ Timis, pe autostrada A1 Deva-Nadlac, in apropierea localitatii Margina, judetul Timis, in jurul orei 15, s-a produs un grav accident rutier in care au fost implicate sase masini, printre care doua microbuze, scrie .In urma impactului, trei persoane au murit. Este vorba despre un barbat, o femeie, dar si un baietel de 2 ani. Alte patru persoane au fost ranite - doi barbati, o femeie si un copil de 12 ani.Conform procedurii, a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii ... citeste toata stirea