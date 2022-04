Accident la Vladimirescu din cauza unui sofer aflat sub influenta drogurilor

VLADIMIRESCU. "In noaptea de 27 spre 28 aprilie, in jurul orei 01:50, a avut loc un accident rutier usor pe DN 7, in comuna Vladimirescu. Din cercetari a reiesit ca un tanar de 21 de ani, din localitatea Vladimirescu, care conducea un autoturism pe DN 7, la km 537+100 m, a intrat in coliziune cu un cap de pod. In urma impactului a rezultat ranirea usoara a conducatorului autoturismului. Testarea cu aparatul Drugtest a indicat o valoare pozitiva la substanta metamfetamina, tanarul fiind ... citeste toata stirea