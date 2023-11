Accidentul a avut loc in dimineata zilei de joi, 9 noiembrie, in jurul orei 6:20. Potrivit Inspectoratului de Politie a Judetului Arad, Biroul Rutier a fost sesizat cu privire la un eveniment rutier in care, asa cum reiese din primele cercetari, "un barbat de 32 de ani, din Arad, in timp ce conducea o autoutilitara pe Bulevardul Nicolae Titulescu, ar fi acrosat un pieton, angajat ... citeste toata stirea