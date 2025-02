Accident mortal la Timisoara, produs de soferul unei firme de turism din Arad

Un sofer de 35 de ani a murit intr-un accident rutier care a avut loc la Timisoara, inspre Aeroport. De vina pentru producerea accidentului a fost soferul de 74 de ani al unui autocar."Un barbat, in varsta de 74 de ani a condus un autocar pe strada Aeroportului dinspre DN 6 inspre Aeroport, iar la intersectie cu breteaua Centurii de Nord a Timisoarei, ar fi efectuat virajul la stanga, moment in care a intrat in ... citește toată știrea