Azi-dimineata, in jurul orei 06.20, politistii Biroului Rutier au fost sesizati despre un eveniment rutier.Potrivit IPJ Arad, din primele cercetari a reiesit ca, un barbat de 32 de ani, din Arad, in timp ce conducea o autoutilitara pe Bulvevardul Nicolae Titulescu, ar fi acrosat un pieton, angajat in traversarea strazii.Din nefericire, in urma impactului,