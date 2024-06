Accident mortal pe drumul Arad-Oradea

Vineri dimineata, in jurul orei 5:00, in circumstante ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, pe D.N. 79 Arad-Oradea, a avut loc un accident mortal, un barbat de 38 de ani pierzandu-si viata.Din primele cercetari ale politistilor, a reiesit ca un barbat de 38 de ani, din judetul Bihor, in timp ce se deplasa cu un autoturism dinspre Oradea spre Arad, pe. D.N. 79, la intersectia cu D.J. 792/C (Curtici-Santana), a intrat in coliziune cu bordura sensului giratoriu, in urma coliziunii fiind ... citește toată știrea