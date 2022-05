Accident pe Arad - Timisoara, cu trei victime incarcerate

UPDATE: Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca "pe DN 69 Timisoara-Arad, la iesire din localitatea Sagu, judetul Arad, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un microbuz de transport persoane, in care se afla doar soferul, si un autoturism. In urma coliziunii, autoturismul a ricosat intr-un copac. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri, estimandu-se reluarea normala a circulatiei in 45 de minute"UPDATE: ISU Arad transmite ca si a treia ... citeste toata stirea