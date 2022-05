ARAD. Despre evenimentul rutier, IPJ Arad precizeaza urmatoarele: "In seara de 8 mai, in jurul orei 23,00, un tanar de 25 de ani, din Arad, in timp de conducea un autoturism pe strada Ion Campineanu, a patruns pe strada Stefan Tenetchi, unde a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar de 22 de ani, din judetul Bihor. In urma impactului, a ... citeste toata stirea