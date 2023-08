In data de 30 august 2023, in jurul orei 22:30, pompierii militari aradeni au fost solicitati sa intervina in urma unui accident rutier in care a fost implicat un autoturism, intre localitatile Sepreus si Ineu.La locul evenimentului au fost alocate forte si mijloace din cadrul Detasamentului de Pompieri Ineu si Garzii de Interventie Chisineu-Cris cu o autospeciala cu modul pentru descarcerare si doua ambulante SMURD, iar din cadrul Detasamentului de Pompieri Arad, o ambulanta SMURD Terapie ... citeste toata stirea